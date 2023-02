Verona, Zaffaroni: "Lazio tra le top del campionato. Per batterla dovremo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Verona e Lazio si scontreranno al Bentegodi in vista della 21esima giornata del campionato di Serie A nella gara in programma lunedì 6 febbraio alle 18.30. Come di consueto il tecnico degli scaligeri Zaffaroni ha presentato il match in conferenza stampa: "Le energie vanno gestite da un punto di vista mentale. Bisogna stare attenti: il rischio è cominciare a guardare la classifica, i risultati delle altre... Giochiamo ancora di lunedì sera, e quindi è inevitabile farlo. Dobbiamo avere la forza di non farci condizionare, ma pensare al nostro percorso, senza disperdere energie in altro. Ho sempre visto una squadra che ha voglia di provare a raggiungere l'obiettivo. Sono i risultati a determinare l'umore, e gli ultimi hanno migliorato il clima all'interno dello spogliatoio. Non dobbiamo dimenticare la nostra realtà, al di là del buon percorso che stiamo facendo".

LAZIO - "Giochiamo contro una delle squadre top di questo campionato: hanno delle qualità tecniche elevatissime, in tutti i ruoli, e hanno un'organizzazione di gioco tra le migliori, sia difensivamente che offensivamente. Nel palleggio sono tra i migliori in Italia, con movimenti codificati e studiati, fatti con grande tecnica: il quoziente di difficoltà sarà elevatissimo. Dovremo fare una gara di assoluto livello, cercando di andare un po' oltre le nostre qualità: per colmare il gap serviranno spirito, atteggiamento e carattere".