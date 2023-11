Verso Euro2024, Italia in bilico: tutte le combinazioni per la qualificazione

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

L'Inghilterra ha dominato il Gruppo C e si avvia a chiuderlo in bellezza, per garantirsi lo status di testa di serie al sorteggio della fase finale, che si terrà ad Amburgo il 2 dicembre. Tutto l'interesse ora è sulla seconda qualificata con l'Italia che si ritrova in una situazione poco piacevole. Da una parte ha il vantaggio di avere una partita in più a disposizione dell'Ucraina, dall'altra i nostri avversari arriveranno alla sfida di Leverkusen più freschi. Si ripropone l'incubo Macedonia del Nord come primo ostacolo e sarà necessario vincere per arrivare allo scontro diretto contro gli ucraini potendo contare su due risultati su tre. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti l'Italia passerà il turno in virtù degli scontri diretti già a favore. In caso l'Italia dovesse pareggiare o perdere contro i macedoni la sfida contro l'Ucraina sarà necessariamente da vincere. Corsa già finita per Macedonia del Nord e Malta.

