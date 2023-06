Viareggio Cup, De Siervo: "Ha sfornato talenti come Immobile e Nesta. Onorato di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha ricevuto il premio ‘Torquato Bresciani’ assegnatogli a marzo in occasione della Viareggio Cup. Per l’occasione, ha mostrato tutta la sua contentezza per il riconoscimento. Queste le parole: “È un piacere ottenere questo riconoscimento: ho visto l’albo d’oro ed è davvero un privilegio fare parte della storia di questa manifestazione che ha visto sbocciare talenti come Totti, Pirlo, Baggio, Del Piero, Nesta, Immobile, solo per citarne alcuni, e iniziare la loro straordinaria carriera fuoriclasse come Cavani, Batistuta o Lukaku. Il Torneo di Viareggio è sempre stato una vetrina di fama acclarata a livello internazionale, è nostra intenzione valorizzarlo ulteriormente per dare la possibilità ai giovani calciatori di tutto il mondo di mettersi in mostra”.

