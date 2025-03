Viareggio Cup, presunto caso di razzismo tra Torino e Internacional: cos'è successo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Caos, polemiche e risultato in sospeso. La partita tra il Toro e i brasiliani dell'Internacional, per gli ottavi di finale della Viareggio Cup a Capezzano Pianore (nel Lucchese) è stata sospesa sullo 0-0 nel finale per primo tempo. Il difensore brasiliano Kaua è stato espulso dall'arbitro per un pugno rifilato ad un giocatore granata e il suo allenatore ha fatto uscire tutti i giocatori dal campo.

Poco dopo, i brasiliani hanno accusati gli avversari di avr ricolto una pesante frase a sfondo razziale ad uno dei loro giocatori. Partita quindi chiusa così, anche se il Toro è rimasto regolarmente in campo, e tutto affidato al referto dell'arbitro. Come spiega l'ufficio stampa del torneo, citato da CronacaQui Torino, "non abbiamo preso posizione perché non abbiamo sentito l'espressione pronunciata e laddove ci fosse stata, visto che il Torneo di Viareggio condanna non a parole ma con i fatti sempre ogni espressione di razzismo, ne avremmo preso le distanze. La terna arbitrale non ha sentito nulla".