Vidal contro Mappè: "Diceva che in Sudamerica il calcio era indietro..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono piaciute ad Arturo Vidal delle vecchie dichiarazioni di Kylian Mbappé che ad oggi, dopo la vittoria dell'Argentina sulla Francia al Mondiale, il cileno ha voluto riproporre mandando una frecciata per nulla velata alla stella del Psg. "Mbappè diceva che in Sudamerica il calcio non era così avanzato come in Europa. Deve ancora imparare da chi ha inventato il calcio: il Sudamerica". Queste le sue parole affidate ai social.