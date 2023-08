Vidal e il suicidio di Enke, il cileno corregge il tiro: "Solo aneddoti, non ne riderei mai"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Arturo Vidal non ci sta e si difende dopo le polemiche scatenate da una sua frase pronunciata in una diretta Twitch. L'ex giocatore di Juventus e Inter, oggi all'Athletico Paranaense, aveva commentato il suo primo gol in Bundesliga, segnato con la maglia del Bayer Leverkusen, citando Robert Enke, il portiere che si è suicidato nel 2009 e che all'epoca giocava nell'Hannover. Questa la frase incriminata: "Quello è stato il mio primo gol in Europa con il Leverkusen. Quel portiere, in seguito, è caduto in depressione e si è suicidato".

Sul web, nelle ultime ore, sono circolate anche traduzioni imprecise, in cui Vidal viene quasi accusato di aver collegato i due episodi. Poche ore dopo essere stato travolto da un'ondata di commenti indignati e delusi, il cileno si è spiegato in un'altra diretta: "A tutti i giornalisti dispettosi: avete visto in questo video che ho detto tutto con buone intenzioni, non c'era niente di male. Nemmeno io ne ho riso, non lo farei mai. Ho raccontato un aneddoto, non riderei mai di una cosa del genere".

TORNA ALLA HOMEPAGE