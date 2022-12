Vieira contro Martinez: "La presa in giro contro Mbappè danneggia il calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Calcio2000

Emiliano Martinez è il calciatore al centro dell'attenzione dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar. Il portiere, premiato come migliore del Mondiale, in finale si è lasciato andare a esultanze non proprio opportune e infatti le critiche nei suoi confronti non sono mancate. Tra i vari commenti anche quello di Patrick Vieira che ha così affermato: Alcune delle foto che ho visto hanno tolto qualcosa a ciò che l'Argentina ha ottenuto ai Mondiali. Non credo che ne avessero davvero bisogno. A volte non puoi controllare le emozioni, ma quella è stata una decisione stupida da parte di Martinez. Il modo in cui ha preso in giro Mbappé, poi, danneggia il calcio e sé stesso".