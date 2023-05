Vieri ricorda la sua Lazio: “Uno squadrone”. E la curiosità su Eriksson…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tantissimi gli ospiti che in questi giorni hanno transitato alla Milano Football Week e tra questi, Bobo Vieri. L’ex calciatore si è soffermato su diversi temi, dalla carriera al fenomeno della Bobo Tv, passando anche per l’Euroderby di martedì. A proposito di tappe fondamentali del suo percorso professionale, il bomber ha ricordato anche il periodo vissuto alla Lazio: “Era uno squadrone: Nesta, Mancini, Mihajlovic, Boksic, Salas. L’allenatore di quella Lazio era Sven Goran Eriksson. Grande personaggio, non alzava mai la voce, nemmeno quando era deluso o arrabbiato”.

