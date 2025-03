Viktoria Plzen, Koubek: "La Lazio ha grande qualità, non sarà facile batterla"

Il Viktoria Plzeň ospiterà la Lazio alla Doosan Arena, la gara in programma domani alle 21 è valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Alla vigilia dell’incontro, in conferenza stampa, ha parlato il tecnico de cechi, Miroslav Koubek che si è prima soffermato sugli avversari e poi ha fatto il punto sulla sua squadra. Queste le parole: "Lazio? Sono d'accordo sul fatto che sono molto bravi. Abbiamo attinto anche da altri tasselli, abbiamo un bagaglio di informazioni. Abbiamo il privilegio di incontrare una squadra di grande qualità che non sarà facile da battere”.

"Se la partita può essere paragonata ai quarti di finale di Conference dello scorso anno? Siamo entrati in quelle partite molto indeboliti, avevamo in panchina dei giovani della B. Ci sono stati alcuni infortuni, penalizzazioni. Ora siamo in una situazione diversa, abbiamo fatto dei progressi come squadra in un anno. Il nostro organico, soprattutto nelle posizioni degli attaccanti, è più ampio, possiamo permetterci di più”.

“A che punto siamo come squadra rispetto alla scorsa primavera? È una questione di tempo, i giocatori sono stati insieme per un periodo più lungo, anche se alcuni sono entrati in squadra e altri se ne sono andati. È una questione di esperienza, di feeling con questo confronto europeo di alto livello. I giocatori stanno acquisendo la consapevolezza che è possibile gestirlo, e questo rafforza le qualità della psiche. Siamo anche nella chimica di squadra, alcuni giocatori del Plzen sono arrivati in nazionale durante l'anno e questo ha dato loro più fiducia. Tutto questo rafforza i giocatori nel loro sviluppo, le Coppe europee sono insostituibili da questo punto di vista”.

“Come stanno gli attaccanti? Stanno recuperando. Sono tre giorni che vanno meglio, tutto qui. Se ho le idee chiare sulla formazione titolare? Markovic non ha giocato le ultime due partite, ha avuto un virus. Stiamo valutando di cambiare una o due posizioni, stiamo decidendo”.

"Paluska? Si è già messo in mostra a Boleslav. Sappiamo che è un giovane difensore di qualità, sta lottando per un posto al sole qui. Se si aprirà lo spazio per farlo giocare, lo faremo entrare senza paura. È un po' sfortunato perché c'è molta concorrenza dietro. Ma ha dimostrato di meritare sempre più attenzione”.

“Un risultato accettabile in vista del ritorno? Il risultato di solito arriva con una buona partita, anche se a volte può non essere vero. Sarò soddisfatto se la squadra fornirà una prestazione che abbia i parametri che siamo stati in grado di presentare nelle recenti partite europee in casa contro Anderlecht, Ferencváros o Real Sociedad”.

