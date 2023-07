"Vinci la Prima Gara in Europa della Lazio", con Da Baffo entri gratis in Champions League!

Il concorso "Vinci la Prima Gara in Europa della Lazio" è promosso dalla Bisteccheria Da Baffo, in Via dei Fulvi 8, Metro Porta Furba, Roma. Questa competizione ha come obiettivo di premiare i clienti più affezionati e dare loro l'opportunità di vivere un'esperienza unica, assistendo alla prima gara europea della Lazio in Champions League.

DURATA DEL CONCORSO

Il concorso inizia il 1° Agosto e termina il 1° Settembre.

PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno recarsi alla Bisteccheria Da Baffo durante il periodo del concorso. Per ogni 30 euro di spesa, verrà rilasciato un biglietto con matrice. Dovranno però presentarsi a nome de Lalaziosiamonoi.it e/o Radiosei. Questo dovrà essere conservato e presentato alla fine del concorso.

PREMI

Il premio per il vincitore del concorso saranno due biglietti per assistere alla prima gara europea della Lazio. Dunque un solo tagliando vincente per due biglietti.

ESTRATTORE DEL PREMIO

Alla fine del periodo del concorso, in data 5 settembre 2023, i biglietti saranno estratti casualmente in un evento social live presso la Bisteccaia Da Baffo. L'estratto sarà il vincitore del premio.

COMUNICAZIONE AI VINCITORI

Il vincitore dovrà presentarsi presso la Bisteccheria Da Baffo per la consegna della matrice vincente e per fornire tutti i dati personali necessari per la compilazione dei due biglietti per lo stadio. Se il vincitore non risponde entro 48 ore dalla comunicazione, il premio sarà riservato al successivo biglietto estratto.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Partecipando al concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente e totalmente le regole del presente regolamento, senza restrizioni o riserve. La Bisteccaia Da Baffo si riserva il diritto di modificare il regolamento in qualsiasi momento, purché le modifiche siano comunicate in modo chiaro e tempestivo ai partecipanti.

Partecipa e vivi un'esperienza indimenticabile con Da Baffo! Buona fortuna a tutti i partecipanti da Lalaziosiamonoi.it e RadioSei!