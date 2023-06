Vinicius denuncia: "Insulti a un mio amico prima di amichevole contro il razzismo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Un altro episodio di razzismo, reso ancor più assurdo dal fatto che sia accaduto proprio in una gara giocata per dire no a ogni forma di discriminazione. A denunciare il fatto è Vinicius Jr che riporta come il suo amico, Felipe Silveira, sia stato vittima di razzismo da parte di un addetto alla sicurezza di Barcellona in occasione della gara tra Brasile, in maglia nera per l'occasione, e la Guinea.

Come riporta "Globo Esporte" l'uomo avrebbe detto: "Mani in alto, questa è la mia arma per te" tirando fuori dalla tasca una banana. Sia l'agente che la società di sicurezza hanno negato le accuse.