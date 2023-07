Vlahovic al PSG? Le folli minacce dei tifosi: "Vieni, ti tagliamo quelle tre dita"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Non tutti i tifosi del Paris Saint-Germain sembrano essere contenti del possibile arrivo di Dusan Vlahovic all'ombra della Tour Eiffel. Come riporta Instant Foot, alcuni ultras del club parigino in queste ore avrebbero esposto infatti uno striscione a dir poco minaccioso nei confronti del centravanti della Juventus e della Nazionale serba: "Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita!", si legge. Ciò è dovuto a un "incidente diplomatico" che in passato ha visto Vlahovic indossare insieme ad alcuni connazionali una maglietta che mostrava il Kosovo come parte della mappa della Serbia, con tanto di celebrazione a tre dita per simboleggiare la vittoria serba.

