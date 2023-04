"Vuoi fare polemica": Correa non ci sta, la replica alla giornalista

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Joaquin Correa è tornato al gol, contribuendo al passaggio alle semifinali di Champions League della sua Inter. La squadra di Inzaghi è riuscita a qualificarsi tra le prime quattro, eliminando il Benfica. Tra le note liete della gara di ritorno, la rete dell'argentino, che non bucava un portiere avversario dall'ottobre del 2022, quando segnò contro la Sampdoria. Il "Tucu" ha esultato con un gesto che a molti è apparso polemico: sia prima che dopo l'abbraccio con i compagni, si è portato il dito all'orecchio. Proprio su questo modo particolare di festeggiare, nel post gara di Amazon Prime, è arrivata la domanda della giornalista Alessia Tarquinio. Correa non ha gradito il riferimento, rispondendo in modo piccato: "Tu vuoi far polemica. Ho visto la mia famiglia, questo gol è dedicato a loro".

