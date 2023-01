Wanda Nara e Keita, un indizio infiamma il gossip: "Stesso regalo a lei e alla moglie"

Fonte: TuttoGossipNews.it

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a riempire le pagine del gossip. Archiviata al loro separazione, ecco che il calciatore ex Inter e PSG ha lanciato una bomba che grida allo scandalo. Il suo ex compagno di squadra, Keita Baldé, infatti, starebbe scrivendo alla sua ex moglie in gran segreto per non far scoprire nulla a sua moglie, Simona Guatieri. "Ho appena avvisato una povera cornuta", aveva rivelato l'argentino. E adesso spuntato nuovi dettagli che infiammano il gossip... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > WANDA NARA KEITA <

