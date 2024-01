West Bromwich - Wolverhampton, scene di guerriglia: lancio di oggetti e invasione di campo

TUTTOmercatoWEB.com

Scene di vera e propria guerriglia quelle che hanno costretto l'arbitro a sospendere per ben 38 minuti la sfida tra West Bromwich e Wolverhampton valida per il quarto turno di FA Cup. Le due tifoserie, da sempre accese rivali, sono infatti entrate in contatto dopo che alcuni tifosi ospiti hanno esultato per il raddoppio della loro squadra in un settore riservato ai supporter della squadra di casa.

Da qui ne è nata una rissa sfociata poi in scontri, lancio di oggetti e invasione di campo. Alcuni tifosi hanno riportato diverse ferite, fortuntamente nessuna particolarmente grave, ma la paura è stata tantissima visto che gli scontri sono iniziati nel settore accanto a quello in cui erano presenti molte famiglie dei giocatori.

Dopo quasi 40 minuti di stop la situazione è tornata alla normalità e la gara si è conclusa con la vittoria per 0-2 del Wolverhampton.