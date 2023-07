Wimbledon | Trionfo di Alcaraz, Luis Alberto esulta sui social! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È Carlos Alcaraz il nuovo campione di Wimbledon. Il 20enne tennista spagnolo si conferma numero 1 al mondo battendo in una memorabile finale il serbo Novak Djokovic, numero 2. Per Alcaraz si tratta della prima vittoria in carriera sull'erba di Wimbledon, la seconda nelle prove del Grande Slam dopo gli US Open del 2022. Per Djokovic, invece, sfuma l'obiettivo della 24esima vittoria in tornei dello Slam. Direttamente da Auronzo di Cadore ha fatto il tifo per il suo connazionale Luis Alberto che, sui social, ha festeggiato. Condivisa la foto del tennista, gli ha fatto pubblicamente i complimenti.

