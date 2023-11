Women | Cesena, la Lazio spaventa Jansen: “Sarà difficile. Il loro obiettivo…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi il Cesena farà visita alla Lazio Women, la sfida in programma alle 14:30 al Fersini sarà valida per l’ottava giornata di Serie A. Per l’occasione, ai microfoni di Calcio Femminile Italiano, è intervenuta Sofieke Jansen che in passato ha vestito anche la maglia biancoceleste. Queste le parole: "Sarà sicuramente una partita difficile in casa della Lazio. Affrontiamo una grande squadra, che ha come obbiettivo vincere il campionato. Cercheremo di mettere in campo il lavoro della settimana, per arrivarci più pronte possibili”

“La favorita per la vittoria del campionato? Secondo me, le favorite per vittoria della Serie B sono la Lazio, il Parma e la Ternana”.

