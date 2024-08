Women, ecco chi affronterà la Lazio in Coppa Italia

Non solo il campionato, sta per tornare la Coppa Italia Femminile che vedrà tra le squadre impegnate anche la Lazio Women. Le biancocelesti di Grassadonia inizieranno il loro cammino nel torneo a partire dai sedicesimi di finale, il match è in calendario l’8 settembre, e dovranno affrontare in trasferta l’Orobica Bergamo uscita vincente dalla sfida col Lumezzane nella fase preliminare.

