Women | Genoa, Filippini ritrova la Lazio: “Affronteremo una signora squadra"

Nella diciassettesima giornata di Serie B la Lazio Women, reduce dalla vittoria in casa contro l’Hellas Verona, dovrà affrontare il Genoa in trasferta. Le rossoblu hanno pareggiato in casa del Chievo e sono a caccia di punti per risalire la classifica che, attualmente, le vede al quinto posto. Sulla gara si è espresso il tecnico Antonio Filippini, ex calciatore biancoceleste, queste le sue parole a Be.Pi.Tv: “Adesso ci aspetta la sfida con la Lazio: siamo consapevoli che affronteremo una signora squadra e lo sta dimostrando e sta vincendo praticamente sempre tranne una partita e cercheremo di mettere in campo le nostre armi come abbiamo fatto col Chievo e tenteremo di portare a casa un risultato positivo".

