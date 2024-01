Women, Grassadonia: "Non ci sarà gestione. Dimostreremo che siamo la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

Alla vigilia della sfida contro il San Marino, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il tecnico della Lazio Women per fare il punto sulla situazione delle biancoceleste e sugli impegni del mese di Gennaio. Queste le parole di Grassadonia: "Le riprese non sono mai semplici, ma sappiamo benissimo, perché l’abbiamo vista, che il San Marino ha reso le cose difficili al Parma, pareggiando, e al Cesena. Partite scontate non ce ne sono, partite facili altrettanto. Noi sappiamo quello che ci aspetta, da gennaio in poi sarà un campionato diverso per tante dinamiche e quindi dobbiamo ripartire col piede giusto avendo tanto rispetto per questa squadra”.

“Bisogna dimostrare di essere la Lazio, capire che sarà un mese impegnativo. Poi abbiamo il Verona, nella prima partita del girone di ritorno e quindi pensare partita dopo partita, concentrarci su quella di domenica e poi la settimana prossima penseremo a quella successiva che è quella di Terni. Grande impegno, determinazione e poi ci sarà anche un mercato, che è aperto. Noi siamo vigili, la società è attenta e pronta ancora a fare sacrifici e dobbiamo essere veramente bravi perché l’unico obiettivo è sempre quello della promozione”.

“Che gruppo ho ritrovato? Per me è fondamentale, difficile soprattutto comunicare chi resta fuori dalla convocazione, chi va in panchina e chi in tribuna. Resto sempre convinto che la forza del gruppo sia chi non gioca, che mantiene alta la tensione e la qualità degli allenamenti. Sanno quello che penso e la gestione che ho portato avanti finora, che sicuramente rimarrà invariata. A questo dovremo aggiungere tanto altro a partire da domenica”.

“Che mi aspetto dal 2024? L’unico obiettivo è quello della Lazio e di tutti noi, a partire dalla società e tutto lo staff che ogni giorno ci segue. Il sogno rimane quello, dipenderà tutto da noi perché sono convinto di avere una squadra forte e convinta dei propri mezzi, molto professionale e che sa benissimo che dobbiamo alzare l’asticella perché da Gennaio in poi è un nuovo campionato. Non ci sono gerarchie, lo sanno, chi starà meglio e chi si adatterà meglio a soluzioni nuove da un punto di vista tattico giocherà e si farà trovare pronta”.

“Non ci sarà gestione, sarà un campionato tirato fino all’ultimo. Come ho detto ieri alle ragazze, sarà determinante questa serie di partite che avremo tra gennaio e febbraio. Dovremo essere bravi a sfruttare la partita di domenica perché ci saranno gli scontri diretti e quindi essere attenti su ogni particolare che fa sempre la differenza”.

