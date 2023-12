Women, la Lazio stende il Tavagnacco. Grassadonia in ansia per Goldoni

Riparte la marcia verso la promozione per la Lazio Women che in trasferta, col Tavagnacco, non sfigura e porta a casa altri tre punti importantissimi. Una vittoria conquistata senza troppa fatica per le biancocelesti che dopo solo due minuti dal calcio d’inizio sono andate in vantaggio grazie al gol di Popadinova, un rientro col botto per la bulgara rimasta fuori nelle ultime giornate a causa di un infortunio. Da qui, la partita è stata tutta in discesa: al 20’ è arrivato il raddoppio con Goldoni che, di testa, ha spiazzato il portiere avversario e infine, al 78’, Ferrandi ha chiuso definitivamente i giochi con un tiro dal limite dell’area di rigore.

Le ragazze di Grassadonia si confermano così in vetta alla classifica insieme alla Ternana reduce dal successo sul campo del Genoa. L’unica nota negativa della partita è l’infortunio della centrocampista che, dopo aver segnato, al 43’ è stata portata fuori dolorante per una botta rimediata alla caviglia obbligando il tecnico al cambio. C’è apprensione per le sue condizioni.

