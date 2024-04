Women, la Lazio torna al Fersini: domani la sfida col Tavagnacco

Dopo due settimane, tre con la sosta, e altrettante trasferte la Lazio Women torna finalmente al Fersini per giocarsi un’altra ‘finale’. La corsa alla promozione si fa sempre più intrigante, le biancocelesti sono momentaneamente prime a +5 dalla Ternana e domani col Tavagnacco si giocheranno l’opportunità di allungare ancora la distanza dalle umbre. “Servirà una Lazio seria e consapevole che sarà un’altra partita molto importante” ha dichiarato il tecnico, intervenuto ai microfoni ufficiali del club per presentare la gara. Una prova determinante che si disputerà a un orario insolito, il calcio d’inizio è infatti alle 12, ma ciò non intimorisce le ragazze di Grassadonia che ha sottolineato: “Ce l’hanno chiesto e abbiamo dato disponibilità come tante volte. Pensiamo a lavorare sul campo, farà caldo per noi e per loro”.

I tifosi saranno quella spinta in più in questo rush finale, la loro importanza è stata ribadita tanto dal mister quanto da Popadinova. L’attaccante, intervenuta ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita, ha lanciato loro un appello anche in vista dello scontro diretto con la Ternana in programma a maggio.

