WOMEN | Lazio, Benoit: "Volevamo essere tra le prime cinque, ma..."

Alice Benoit ha commentato la vittoria sulla Sampdoria ai microfoni ufficiali del club. Queste le parole: “La vittoria è una vittoria, sono 3 punti e li volevamo fortemente. Credo che sto campendo bene quello che chiede il mister, ci vuole tempo perché chiede tante cose. È molto interessante perché sono cose nuove, sono molto contenta. Come si trovano gli stimoli da qui a fine stagione per arrivare al massimo? Si trovano ogni giorno con la voglia di migliorare e di vincere tutte le partite, è ovvio che volevamo essere tra le prime cinque ma non ci siamo. Non dobbiamo fermarci ora, affrontare partita dopo partita e finire il più in alto possibile e quindi sesto posto per forza. Sono importanti per la fiducia e per la consapevolezza, finire seste ha più senso per noi per poi volere sempre di più. Il prossimo anno così avremo più fame”.

“Come mi sento qui? Sono super felice, le ragazze mi hanno accolto bene. Lo spogliatoio è molto bello e mi trovo stra bene in campo. Fuori dal campo, Roma è una bellissima città che non conosco ancora bene. Sono stra felice”.

