WOMEN | Lazio, Cafferata si presenta: "Felice di essere qui. So che il mister..."

Federica Cafferata è il nuovo acquisto della Lazio Women, ufficializzato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in campionato. Ai microfoni ufficiali del club, il difensore ha raccontato le prime sensazioni a caldo dopo aver indossato la maglia biancoceleste e incontrato le compagne di squadra. Le sue parole: "Sono molto felice di essere qui, per me questo è uno step di crescita importante perché il club è molto molto motivato. Che idea mi sono fatta quando ho sfidato la Lazio? Tutte le ragazze hanno una grande motivazione, soprattutto data dal mister. Mi hanno fatto tutte una buonissima impressione e quindi direi che sono molto felice di essere qui. Ho avuto modo oggi di rincontrare tante ex colleghe e ex compagne, è bello ritrovarle e sono felice di giocare con loro".

"Dove voglio crescere? Sotto tanti punti di vista ho saputo che l'allenatore è molto bravo, oltre a essere un gran motivatore. Spero molto di cresce anche a livello personale, di integrarmi al meglio nel suo gioco. Nazionale? Può essere un obiettivo, ma ora voglio solo fare bene per la squadra e il club. Poi da cosa nasce cosa. Ruolo? Io posso giocare in entrambe le posizioni, come esterno sia a giocare a 4 sia a 5. Lui gioca molto in verticale quindi ho la possibilità di entrare dentro al campo. Sono felice e non vedo l'ora di cominciare. Ho visto le strutture e sono stupende, è importante trovare chi ci sostiene così tanto".

