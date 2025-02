WOMEN | Lazio, D'Auria: "In un periodo positivo. Col Como vogliamo i tre punti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Federica D’Auria, centrale difensiva della Lazio Women, ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste per presentare il match di domani pomeriggio, in trasferta, contro il Como Women.

Ecco le sue dichiarazioni: “Sicuramente il periodo che stiamo vivendo è positivo perché, oltre la prestazione, riusciamo a raccogliere anche i risultati, a prendere punti ed è sicuramente importante anche per il morale e per lavorare ancora meglio. Speriamo, anche domani, di riuscire a portare a casa i 3 punti”.

“Come è stato vivere questi 3 giorni tutte insieme in trasferta? Sicuramente ci ha aiutato ad aumentare la nostra autostima, anche poter condividere insieme e comunque una bella prestazione, anche dall’altra parte una sconfitta, perché ci credevamo ed eravamo ad un passo dal fare una bella impresa, dopo una grande partita. Secondo me è stato anche molto importante condividere i momenti successivi a questa sconfitta (eliminazione) insieme per unirci ancora di più perché sicuramente alla base delle prestazioni c’è il gruppo e lo spirito di squadra”.

“Como? È sicuramente una squadra fisica e molto tosta, che lotta per andare nella Poule Scudetto. Quindi sarà importante l’impronta da dare alla partita, con il giusto atteggiamento, partire forte e dare il massimo, come sempre. Quanto sto crescendo quest’anno? Mi sento molto cresciuta grazie al mister e alla squadra che comunque riesce a mantenere un gran ritmo negli allenamenti e nelle partite c’è grande competitività all’interno del gruppo. Per quanto riguarda la partita di Sassuolo, mi è dispiaciuto lasciare la squadra in 10. Sono contenta di essermi reintegrata e di aver dato una mano (contro la Juve)”.