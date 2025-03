WOMEN | Lazio, Fedeli: "Complimenti alle ragazze. La sosta servirà per..."

La Lazio Women batte il Sassuolo in trasferta, grazie alle reti di Le Bihan e Goldoni, riscatta la sconfitta contro il Como e si riprende, almeno per il momento, il primo posto nel girone della poule salvezza. In attesa del risultato della sfida delle lariane che domani affronteranno la Sampdoria.

Ai microfoni ufficiali del club, per commentare la vittoria, è intervenuto Fedeli, il vice di Grassadonia. Quest'ultimo rimasto in tribuna per scontare la seconda giornata di squalifica inflitta dal giudice sportivo. Le sue parole: “È stata una bella partita, il Sassuolo è una squadra organizzata. Siamo soddisfatti del risultato e della prestazione. Le ragazze sono state bravissime a cancellare la sconfitta col Como, il loro impegno e il loro amore sono encomiabili. Ciò che conta sono i principi, in base all’allenamento e all’avversario schieriamo la migliore formazione. Sosta? Siamo nel girone della retrocessione e abbiamo giocato quattro partite di fila. Ci prenderemo la settimana per scaricare”.

