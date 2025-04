WOMEN | Lazio, Goldoni: "Orgogliosa di questa squadra. Possiamo ambire a tanto e..."

La Lazio Women batte 3 a 0 in trasferta la Sampdoria e porta a casa tre punti preziosissimi che le consentono di essere a pari merito col Como capolista della poule salvezza, ma un gradino sotto per lo scontro diretto a sfavore. Al termine dell'incontro, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato Eleonora Goldoni: "Sono orgogliosissima di questa squadra, della maturità che abbiamo aggiunto in questi mesi e anche oggi si è vista. Un primo tempo confusionario, difficile ma nel secondo tempo abbiamo risposto alla grande. Abbiamo reagito e abbiamo dimostrato le potenzialità di questa squadra”.

“Consapevolezza e fiducia in ciascuna compagna, siamo un gruppo forte che si sa adattare bene. Noi cerchiamo di farci trovare pronte e stiamo dimostrando che ci va un po’ stretta la poule salvezza. Possiamo ambire a tanto, a stare tra le prime squadre della classifica perché non abbiamo nulla in meno rispetto a loro”.

“Cinque giocatrici nella Nazionale? Significa felicità, responsabilità, onore. Non è scontato indossare la maglia azzurra, è grazie alla Lazio se siamo li”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE