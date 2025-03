WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Approccio ottimo, continuiamo così". E sul futuro...

La Lazio Women inizia col piede giusto questa seconda parte di campionato, la vittoria contro la Sampdoria conquistata al Fersini porta fiducia e positività in vista delle prossime gare che le biancocelesti dovranno affrontare con l'obiettivo di confermarsi in Serie A. Al termine dell'incontro, in zona mista, è intervenuto il tecnico Gianluca Grassadonia che ha così commentato la gara e l'approccio delle sue ragazze: "Una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Una gara da vincere, la squadra l’ha affrontata col piglio giusto. L’approccio alla partita è stato ottimo, adesso abbiamo il Napoli settimana prossima e affrontiamo un’altra gara molto importante. Piemonte? Tutte le mie calciatrici sono importanti e fondamentali, Martina è in buona salute adesso e speriamo continui a esserlo. Era un po’ claudicante, ha stretto i denti e ha fatto il suo dovere. È tanto utile per la Lazio e tutte, anche chi è subentrata, si sono fatte trovare pronte e questo è un segnale positivo anche dopo tre settimane di pausa”.

“Se la Lazio è la favorita della poule salvezza? Siamo la Lazio, orgogliosi di esserlo. È una squadra che sta svolgendo un’ottima seconda parte di stagione, dobbiamo continuare così perché abbiamo un obiettivo ben chiaro davanti. È importante che tutti noi lo abbiamo, dobbiamo meritarci la riconferma”.

“Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di ragazze intelligenti, che ci seguono e sono responsabili e che sanno gestire la pressione che si ha quando si gioca in una società così importante. Stanno crescendo bene, abbiamo un obiettivo davanti che è quello di fare il massimo e giocare in maniera seria”.

“È stata una scelta loro andare a giocare con maggiore continuità, noi le abbiamo accontentate. Non è stato semplice perché all’inizio, soprattutto, bisogna ricreare un gruppo e ritrovare i concetti di gioco. Sono arrivate tante sul gong del campionato, per tante è stata una scommessa la Lazio perché neopromossa e invece, la società ha investito tanto e continuerà a farlo. Dobbiamo continuare a spingere forte e a meritare la Lazio. Se il prossimo anno sarà confermato il gruppo? Bisognerà chiederlo all’allenatore che verrà, noi dello staff tecnico dobbiamo essere professionali fino in fondo. Che verrà perché dobbiamo meritarci la riconferma, la società ha ambizioni importanti e bisogna essere al passo con i tempi”.

