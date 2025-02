WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Lotito ha parlato alle ragazze. Per noi è una finale e..."

Giornata di vigilia in casa Lazio, la Women sabato alle 12:30 ospiterà la Sampdoria al Fersini. La sfida è valida per la prima giornata della seconda fase del campionato, quella della poule salvezza. Ai microfoni ufficiali del club, per fare il punto sulla squadra e per presentare l'incontro, è intervenuto il tecnico Gianluca Grassadonia. Le sue parole: “Nonostante le tre settimane di sosta abbiamo lavorato bene. Sono tornare le nazionali in settimana, purtroppo l’organico è stato al completo solo nella rifinitura di questa mattina. La gara conta tanto, contro la Sampdoria abbiamo ottenuto due punti in due partite. La soffriamo e si gioca tanto, il presidente ci è venuto a fare visita per caricare la squadra. Tutte si giocano tanto e anche noi, dobbiamo comportarci da Lazio come sempre”.

“Le ragazze hanno lavorato, ma si sono anche riposate. Era importante staccare. Dalla settimana scorso abbiamo iniziato a lavorare in maniera specifica. Stamattina ci siamo ritrovati tutti al completo, in un giorno abbiamo preparato la gara. La Sampdoria viene a Roma per fare punti, servirà la migliore Lazio anche per l’approccio alla gara. Gli ho fatto vedere l’Empoli che vince in Coppa Italia a Torino, nel calcio di oggi non ci sono partite scontate o situazioni in cui parti in vantaggio. Non devono mai mancare atteggiamento e predisposizione alla lotta e all’intensità, gliel’ho detto a fine primo tempo con l’Inter”.

“Dopo la sosta di Natale siamo andati a Sassuolo e abbiamo fatto la peggior gara dell’anno. Gli alert sono tanti, confido nella squadra e nella crescita. Dobbiamo vincere, vogliamo arrivare tra le prime cinque della lotta salvezza. La società è stata chiara e diretta, sappiamo cosa ci aspetta. In queste otto partite tutti dobbiamo meritarci la Lazio. Per noi è una finale, sappiamo chi affrontiamo e il loro obiettivo. Non vincere significa restare lì e vincere invece, andare a +15. Una finale a tutti gli effetti contro una squadra che ci ha reso la vita difficile sia all’andata sia al ritorno”.

“I numeri non si smentiscono mai, nel girone d’andata abbiamo fatto benissimo sprecando tantissimo. In quello di ritorno abbiamo giocato a ritmi alti sfiorando anche il passaggio del turno in Coppa Italia, meritato. Ora dobbiamo confermarci, sapere che è un avvicinamento clamoroso alla salvezza diretta un’eventuale vittoria domani”.

“Nazionali? La testa conta tantissimo in questo sport. Oliviero a fatto una partita intera nella prima gara della Nazionale, Piemonte una mezz’ora complessiva. Sperava di giocare di più, ma rispetto le scelte di Soncin. Mi aspetto che sia carica, motivata. Si sono allenate con noi da ieri, sono rientrate anche Connolly, Cetinja e Simonetti aveva un problema personale”.

“Per noi i tifosi sono importanti, vorremmo che seguisse ancora più gente. Dobbiamo alzare l’asticella, fissare un obiettivo. Nel corso del campionato gli addetti ai lavori guardano le prime dieci e le ultime dieci. Bisogna spingere, ci saranno tante persone pronte a osservarle a partire dalla società. Dobbiamo dimostrare di meritare la conferma”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE