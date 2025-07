WOMEN | Lazio, Karczewska si presenta: "Felice di essere qui". E su Piemonte...

Nikola Karczewska è un nuovo innesto della Lazio Women, arrivata a titolo definitivo dal Milan. L'attaccante polacca, a qualche giorno dal suo annuncio, si è presentata ai canali ufficiali del club. Queste le sue prime dichiarazioni in biancoceleste: "Sono molto felice di essere qui e penso che sia un ottimo trasferimento per me, sia come attaccante sia come giocatrice. Ho cercato di accumulare esperienza in ogni campionato in cui ho giocato per riversarla sul campo. Tutto ciò mi ha aiutato e mi aiuta a essere una giocatrice migliore".

GOL - “Il gol contro la Lazio lo scorso anno? È stato il mio primo gol in Italia. Non ricordo molto della partita perché ero molto felice della rete. Ho visto però le altre partite della Lazio, mi piaceva il modo di giocare che le ha permesso di dominare le gare”.

PIEMONTE - “Piemonte è una giocatrice molto forte anche sotto il profilo fisico. Io cerco sempre di prendere qualcosa da ogni calciatrice. Mi piace la sua visione del gioco e il suo modo di fare gol. Penso che possiamo giocare bene aiutandoci a vicenda”.

NAZIONALE - “Giocare in Nazionale è molto importante per ogni calciatrice, ma ora sono concentrata sulla Lazio. Se dovessi riuscire a dimostrare le mie qualità è possibile he giochi con la mia rappresentativa".

