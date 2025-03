WOMEN | Lazio, Le Bihan: "Momento positivo. Due sono gli obiettivi, vi spiego"

Le Bihan è stata tra le protagoniste della sfida al Fersini, buona la prestazione messa in campo contro la Sampdoria e anche lei ha contribuito a regalare alla Lazio i tre punti. Al termine della partita, la biancoceleste è intervenuta in zona mista e ha commentato così la prestazione della squadra e il momento che stanno vivendo: "Siamo in un periodo positivo, era importante per noi fare una buona partita in casa dopo tre settimane di stop. Abbiamo fatto bene, c’è qualcosa da dire sul secondo tempo forse ma l’importante era fare gol e vincere la partita. Se c’è stata troppa convinzione dopo il 3 a 0? Dopo il terzo gol ci siamo un po’ bloccate, ci sono stati i cambi ma è stato un po’ difficile. Siamo felici però per la vittoria. Come mi sento alla Lazio? Mi sento a casa, era un cambio che volevo. Sono molto felice e mi sento bene”.

“Il rammarico è di non essere nella parte alta della classifica e quindi di giocare la poule scudetto, ma abbiamo degli obiettivi. Abbiamo rammarico per oggi, potevamo fare meglio e più gol. È importante la vittoria, abbiamo mandato anche un messaggio alle altre squadre. Il primo obiettivo è fare punti e essere prime in questa seconda parte di campionato”.

