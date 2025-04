WOMEN | Lazio, Simonetti: "È stato un anno di transizione, ma adesso..."

Flaminia Simonetti, autrice del terzo gol che ha mandato definitivamente ko la Sampdoria, ha raccontato ai microfoni ufficiali del club le sensazioni del momento dopo la vittoria: "L’importante era portare a casa la partita, l’abbiamo detto in settimana che abbiamo avuto poco tempo per preparla causa Nazionali e quindi eravamo concentrate e consapevoli di voler portar a casa i tre punti. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni, abbiamo fatto un po’ di fatica. Nel secondo tempo siamo scese più cariche e determinate”.

“Cosa è cambiato dalla vittoria col Milan? Secondo me non è cambiato niente dentro di noi, ci alleniamo al 100% e scendiamo in campo dando il 100%. Sicuramente questo per la Lazio è stato un anno di transizione perché si veniva da una serie inferiore, ci sono stati mesi di rodaggio dove abbiamo sempre imposto il nostro gioco e raccolto meno di quello che abbiamo dimostrato in campo. Credo che alla fine quando inizi a vincere prendi morale e hai più consapevolezza e fiducia dei tuoi mezzi, vai da solo”.

“Nazionale? Io sono felicissima perché era da tempo che non tornavo in Nazionale, sono stati due anni particolari in cui ho lavorato per tornarci. Alla Lazio ho fatto quel salto in più che mi mancava, la società e il mister mi hanno dato fiducia per esprimermi al meglio e gli obiettivi si raggiungono”.

