WOMEN | Lazio, verso il Milan: le convocate di Grassadonia
20.02.2026 18:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Giornata di vigilia non solo per la Lazio di Sarri, anche per la Women di Grassadonia. Le biancocelesti sfideranno domani, sabato 21 febbraio, il Milan al Fersini. Il calcio d'inizio è fissato alle 15. Per l'occasione, il tecnico ha diramato la lista delle convocate:
Portieri: Karresmaa, Durante, Bacic.
Difensori: Baltrip-Reyes, Mancuso, Mesjasz, Connolly, Oliviero, D’Auria, Cafferata.
Centrocampisti: Cesarini, Martin, Benoit, Monnecchi, Simonetti, Goldoni.
Attaccanti: Karczewska, Le Bihan, Piemonte, Visentin.
