WOMEN | Lazio, Visentin: "Nazionale? È un onore. Ora andiamo a Genova per vincere"

Alla vigilia della sfida con la Sampdoria, ai canali ufficiali del club, ha parlato Noemi Visentin. L'attaccante della Lazio Women ha raccontato della sua esperienza con la Nazionale U23, poi si è soffermata sulla squadra e sugli obiettivi in questa ultimissima fase di campionato. Le sue parole: "Rappresento la mia Nazionale, è sempre un onore giocare per loro. È un’emozione talmente forte che ogni volta che mi chiamano sono felicissima. L’importante è trovare la giusta spinta a livello emotivo anche se non mi sono riposata, a livello mentale sono sempre concentrata”.

“Il nostro percorso è stato come le montagne russe e la partita, quella nella regular season, contro la Sampdoria all’andata è stata più un basso che un alto. Adesso però siamo più consapevoli, abbiamo più sicurezze e andiamo li con l’obiettivo di vincere e fare bene. Loro hanno tante motivazioni come noi, gli servono punti per salvarsi e scenderanno in campo agguerrite. Dobbiamo prepararci a questa partita che non sarà per niente facile, ma scenderemo in campo col piglio giusto e cercheremo di vincerla. Cerco sempre di aiutare la squadra con rigori, assist e gol. Il mio obiettivo è fare bene”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE