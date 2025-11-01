WOMEN | Milan - Lazio, Oliviero sulla sconfitta: "C'è tanto su cui lavorare, ma..."

La Lazio Women torna sconfitta dal big match col Milan in trasferta e ai microfoni ufficiali del club, per analizzare la prestazione, è intervenuta Elisabetta Oliviero. Queste le parole e le sensazioni della biancoceleste: "Purtroppo gli episodi cambiano le partite, sicuramente abbiamo tanto su cui riflettere. Potevamo rimontarla, l’atteggiamento è stato quello giusto dobbiamo ripartire da questo. Purtroppo loro sono una squadra veloce, dovevamo essere più attente sulle preventive. È un lavoro che solitamente facciamo bene, siamo state sfortunate e disattente su alcuni movimenti. Squadre di livello in Serie A su questo ti puniscono”.

“Sinceramente dal campo ho visto un atteggiamento buono e a tratti anche un bel gioco. Sicuramente potevamo segnare di più, sui calcio d’angolo che studiamo tanto possiamo arrivare al gol. Ci avrebbe aiutato, ripartiamo dalle cose che abbiamo fatto bene. C’è tanto da lavorare. Non si tratta di senatrici o nazionali, è una squadra in cui ognuna fa il suo. Solo col collettivo il singolo può dare una mano e col Napoli sarà una sfida determinata, ora dobbiamo riunirci e partire più forti di prima”.

