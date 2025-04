WOMEN | Nazionale, in tre lasciano il ritiro: Soncin convoca una biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia Femminile, dopo la sconfitta con la Svezia, dovrà affrontare la Danimarca. Al rientro dalla trasferta scandinava però, il ct Soncin è stato costretto a salutare tre giocatrici: Martina Lenzini, Chiara Beccari e Valentina Giacinti. Le due bianconere per infortunio, mentre l'attaccante della Roma lo farà per motivi personali. Per sopperire alle assenze il commissario tecnico ha guardato in casa Lazio e ha deciso di convocare Federica D'Auria.

Il difensore biancoceleste lascerà il raduno della Nazionale Under 23 ad Alicante e in serata raggiungerà la Danimarca, lì troverà anche altre sue compagne di squadra: Oliviero, Piemonte, Goldoni e Simonetti.

