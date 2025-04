WOMEN | Nazionale, Soncin: "Piemonte elemento importante, consapevoli che..."

"Siamo consapevoli dell’importanza della gara con la Danimarca, ci siamo già trovati ad affrontare partite importanti. C’è fiducia e convinzione di poter fare risultato, sappiamo come metterle in difficoltà. Servirà più qualità in fase di sviluppo dell’azione". Sono le parole del ct della Nazionale Femminile, Andrea Soncin, rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Danimarca.

Nel corso dell'incontro con i giornalisti, il commissario tecnico è tornato anche sulla sconfitta con la Svezia maturata nella precedente giornata: "Al termine della partita sono rimasto in campo e ho voluto subito trasmettere alla squadra il mio orgoglio per quanto fatto. Le mie parole non sarebbero stare diverse in caso di vittoria o di pareggio”.

Poi, una piccola anticipazione su quella che potrebbe essere la formazione di domani: "Girelli e Piemonte sono elementi importanti per noi. Giacinti? Gli aspetti personali vengono prima di quelli calcistici. Severini? Con la Svezia ha fatto una prestazione importante, come le sta facendo con il suo club. In mezzo al campo abbiamo tante giocatrici con caratteristiche complementari, lei è dinamica e intraprendente, inoltre ha lo spirito giusto che serve quando si indossa questa maglia”.

