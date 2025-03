WOMEN | Nazionale, Soncin risponde a Lotito: "Non c'è solo passione, ma anche..."

TUTTOmercatoWEB.com

In vista delle sfide con Svezia e Danimarca, a cui prenderanno parte anche Goldoni, Piemonte, Simonetti e Oliviero della Lazio Women, il ct della Nazionale Femminile è intervenuto in conferenza stampa. Soncin ha fatto il punto sulle condizioni del gruppo e parlato dell'importanza dei due impegni: "Sono molto cariche e determinate, è un momento importante sia per i club, ma soprattutto per noi. Il gruppo è consapevole dell'importanza del momento, si va verso le partite che decidono e determinano e questo è un approccio molto positivo. Siamo entrati in un tema importante, ognuna delle ragazze è consapevole di dover alzare il livello e continuare a portare avanti i valori di cooperazione e collaborazione che possono fare la differenza in campo anche prima dei discorsi tecnico-tattici. C'è massima apertura al dialogo e noi contiamo molto su questo aspetto. Chiacchierata molto positiva".

"Abbiamo fiducia in tutto il gruppo squadra, di certo nel reparto avanzato c'è molta abbondanza viste le prestazioni delle ragazze con i club. Sono felice di avere questa ampia scelta, anche a livello di caratteristiche, sia per la scelta iniziale sia per i cambi a gara in corso".

Infine, il ct si è espresso sulle dichiarazioni di Lotito rilasciate in settimana durante un evento alla Luiss la settimana scorsa. "Non entro nel merito delle sue parole - ha detto Soncin - ma il movimento è in continua espansione, sia per il numero di giovani ragazze che si avvicinano a questo sport, sia per gli investimenti da parte di Figc e società. Il percorso che è stato intrapreso è positivo e deve proseguire perché nel femminile non c'è solamente tanta passione, ma anche competenze".

