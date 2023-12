Women, Palombi: "La Lazio è indescrivibile, noi privilegiate di..."

Claudia Palombi, attaccante della Lazio Women, ha festeggiato il suo compleanno alla cena di Natale organizzata dalla società. Ai microfoni ufficiali del club ha raccontato le sue emozioni a riguardo: "Per me è impossibile descrivere l’emozione, non so cosa dire se non che forse è il compleanno più bello di tutta la mia vita finora. Un voto al 2023? È stato un anno particolare, dal sapore amaro il finale della stagione scorsa però il finale di questo anno solare è con i botti. Stiamo andando molto bene, c’è stato un piccolo passo falso ma come avete potuto ben vedere è stato subito cancellato quindi rispondiamo sul campo e siamo contente di farlo ogni domenica”.

"Se mi sento portatrice di lazialità? Credo di avere insegnato a tutte l’inno e, a parte il cantare i cori, cerco di far capire cosa significa indossare questa maglia che è storica ed è un privilegio enorme. Vestirla è anche una fortuna e a maggior ragione dobbiamo capire cosa significa giocare per la Lazio. Chi sa l’inno alla perfezione? Kuenrath sta imparando l’inno, le lascio più tempo. Castiello e Colombo lo sanno a memoria”.

“La Lazio è una cosa indescrivibile e sono convinta che sia noi, sia la Primavera sia la prima squadra maschile porteremo a casa i risultati”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE