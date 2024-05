Women, Popadinova: "La Lazio è tornata dove merita". E Pedro risponde...-FOTO

Una domenica ricca di emozioni quella vissuta ieri dalla Lazio Women che, dopo aver conquistato la promozione in Serie A vincendo il campionato, ha effettuato all'Olimpico il giro di campo per prendersi l'abbraccio dei tifosi e poi festeggiare insieme alla prima squadra la vittoria sull'Empoli. All'indomani dell'evento, attraverso il proprio profilo Instagram, Evdokia Popadinova ha voluto raccontare le emozioni provate con un post. Un carosello di scatti che racchiudono i momenti più belli della festa di ieri e di sabato, inclusa la foto con Pedro che le ha regalato maglia, e sotto si legge: "Sono arrivata alla Lazio con un unico obiettivo: vincere il campionato! Ma poi, strada facendo, onestamente, ho vinto molto di più. E per questo sarò per sempre grata a tutti quelli con cui ho lavorato qui. Alla bellissima città di Roma e a tutti i nostri tifosi. State tranquilli perché la Lazio è tornata nel posto che le spetta! A te ho giurato fedeltà eterna, a te darò eterno amore". Lo spagnolo poi, ha voluto rinnovare i suoi complimenti all'attaccante e alle biancocelesti commentando con l'emoticon delle mani che applaudono.

