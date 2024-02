Women | Verona, Pachera: "Lazio? È la più forte del campionato, per noi sarà..."

Alla vigilia di Lazio Women-Verona, il tecnico delle gialloblu ha presentato la gara intervenendo ai canali ufficiali del club. Queste le parole di Pachera: "È stata una settimana particolare perché venivamo da una sconfitta inaspettata per 4-0 contro il Cesena. Sappiamo di aver fatto male, non avendo giocato come sappiamo fare, approcciando in maniera sbagliata la partita. Questa settimana però ho visto le ragazze molto determinate e motivate perché domenica c’è una partita fondamentale, importante e bellissima, visto che giochiamo contro la squadra probabilmente più forte del campionato, e questo per noi è molto stimolante. Siamo consapevoli di cosa abbiamo sbagliato nella scorsa partita e per questo cercheremo di rimediare nella prossima“.

