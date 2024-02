Xavi - Ancelotti, botta e risposta: volano parole grosse

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Clasico della Liga è ancora lontano (si giocherà il 21 aprile), eppure tra Barcellona e Real Madrid la rivalità è sempre accesa. L'ultima scintilla l'ha accesa l'allenatore dei blaugrana Xavi che in conferenza stampa ha tuonato: "Il Real Madrid condiziona gli arbitri tutta la settimana". La risposta di Ancelotti non si è fatta attendere: "Sono un professionista e come tale non voglio abbassarmi a questo livello per rispetto del calcio spagnolo. Non mi chiedete più cose di questo tipo perché non risponderò. Non è un livello professionale". Alla prossima puntata.