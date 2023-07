Zaccagni, Chiara ripercorre l'estate insieme: "Mi manchi, anche se..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati mesi importanti gli ultimi per Mattia Zaccagni. Non solo il secondo posto e la conquista della Champions con la Lazio, l'arciere ha visto nascere il suo primogenito Thiago e si è sposato con la sua Chiara. I due si sono separati solo ieri dopo tante vacanze insieme, perché l'attaccante biancoceleste è partito con il resto della squadra alla volta di Auronzo. La Nasti già sente la mancanza del suo Mattia e ha deciso di ripercorrere i bei momenti trascorsi insieme in questi mesi con un reel su Instagram accompagnato dalla didascalia: "Ti amo, mi manchi troppo.. anche se ti torturo ogni giorno, loveeeee u amore". Pronta la risposta del giocatore: "Ti amo cuore mio".