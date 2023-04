Zaccagni, contro la Juve come al derby. La società lo celebra e lui risponde - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato Mattia Zaccagni a regalare il gol della vittoria nel sfida tra Lazio e Juventus. Fortissima l’intesa tra lui e Luis Alberto che gli ha servito, con un colpo di tacco incredibile, il passaggio vincente per poter sorprendere il portiere bianconero. La società ha voluto elogiare il suo numero venti, ma usando un pizzico di ironia. Sarebbe stato banale complimentarsi e basta. Così sui profili social ufficiali ha condiviso due fermo immagine: uno del derby e l’altro di ieri, in cui il biancoceleste è nella stessa identica posizione poco prima di lanciare la palla in rete. “Trova le differenze” si legge nel post e sotto il commento dell’arciere: “Gli scarpini”. Non solo, il giocatore ha poi deciso di esprimersi le sue emozioni con un altro post. Queste le parole: "Un’altra serata magica! Altri 3 punti fondamentali! Avanti LAZIO".

