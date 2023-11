Zaccagni e Orsolini, al Dall'Ara è in gioco la Nazionale. Spalletti...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Quella di domani non sarà una semplice sfida di campionato per Zaccagni e Orsolini. In Bologna-Lazio, i due esterni si giocano infatti la convocazione in Nazionale. Spettatore interessato ovviamente il ct Spalletti, che potrebbe convocare entrambe come solamente uno di loro. O anche nessuno. Il reparto azzurro è ricco di alternative ma entrambi sperano di staccare il pass con una grande prestazione al Dall'Ara.

Stagione tutto sommate fin qui discreta per i due calciatori, distintisi uno per reti e l'altro per occasioni create. Ma basterà? Quel che è certo è che Spalletti ha molta fiducia su di loro, e lo dimostrano le convocazioni arrivate in queste prime uscite del nuovo corso dell'ex tecnico del Napoli. In ogni caso, domani si giocheranno buona parte delle loro chance di convocazione, con l'obiettivo di fare il meglio possibile con le rispettive squadre. Scrive così La Gazzetta dello Sport.