Zaccagni, l'agente: "Vuole continuare alla Lazio". Poi il retroscena su Casale...

Mario Giuffredi, agente sia di Nicolò Casale che di Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, parlando dei suoi assistiti "biancocelesti". Prima un aneddoto sul difensore classe '98: "Casale è stato molto vicino al Napoli, ma siamo felici e contenti di essere andati alla Lazio e credo che il suo futuro sia lì". Poi qualche parola su Zaccagni, un annuncio che sa di rinnovo: "Mattia sta benissimo alla Lazio e vuole continuare il suo percorso lì". L'esterno, che ha firmato con la Lazio un contratto che scadrà nel 2025, potrebbe festeggiare a breve il prolungamento per un altro paio di stagioni: una sorta di premio per quanto di buono fatto dal suo arrivo nella Capitale, e in particolare in questa prima fase di campionato.

