Zaccagni-Nasti, l'amore oltre la lontananza: la dedica dell'influencer - FOTO

Sono trascorsi i primi 9 giorni di ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo, ne restano altri otto ancora. La distanza non aiuta e alimenta l’inevitabile mancanza degli affetti più cari. L’unico modo per poter far fronte al distacco, per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, è quello di rivedere vecchie foto legati a momenti importanti della propria vita insieme. Così, sui social, entrambi hanno condiviso alcuni scatti: da quelli del matrimonio a quelli con il piccolo Thiago, passando per quelli del viaggio di nozze. Non mancano le dediche d’amore: tra cuori rossi e ‘ti amo’, anche i ‘mi manchi’.

