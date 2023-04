Zaccheroni ha lasciato l'ospedale: le condizioni dell'ex tecnico della Lazio

Fonte: Italpress

Alberto Zaccheroni ha lasciato oggi l'ospedale "Marconi" di Cesenatico per fare ritorno nella sua abitazione all'angolo tra via Leonardo Da Vinci e piazza Ubaldo Comandini dove si affaccia. È stato dimesso dai sanitari della struttura che fa parte del polo ospedaliero "Bufalini" di Cesena dove l'ex allenatore di Milan, Juve e Lazio è stato ricoverato d'urgenza nel tardo pomeriggio del 10 febbraio scorso dopo aver sbattuto violentemente la testa per una caduta in casa. Zaccheroni, che ha compiuto 70 anni il 1° aprile, si è ripreso, è cosciente e parla. Potrà proseguire il percorso riabilitativo con l'assistenza domiciliari e le terapie in ospedale che dista un paio di chilometri. Sono con lui la moglie Fulvia e gli sono vicini il figlio Luca e la nuora Lara. Le sue condizioni dopo la caduta, che potrebbe essere stata accidentale scendendo da una scala interna all'abitazione oppure causata da un malore, sono apparse subito gravi tanto che è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e monitorato in rianimazione con prognosi riservata.

