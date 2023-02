Zaniolo in "malattia" ma in lista Uefa: i motivi per cui la Roma l'ha inserito

Fonte: Fabrizio Parascani

La Roma conferma Zaniolo nella lista dell'Europa League, seppur fuori dal progetto tecnico. La società giallorossa ha deciso di inserire il trequartista ligure nella lista consegnata all'Uefa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci sono tre motivazioni dietro alla decisione. La prima è tesa a tutelare il club da possibili cause per mobbing, uno scenario non del tutto da escludere visti i rapporti tesi tra le parti. La seconda è che escludere Zaniolo non avrebbe consentito il recupero di alcun posto: questo perché l'ex Inter occupa uno degli slot dei giocatori formati in Italia e la Roma, tagliandolo, non avrebbe avuto altri atleti da inserire al suo posto. L'ultima fa riferimento al settlement agreement firmato dalla Uefa: escludere il trequartista giallorosso dalla lista avrebbe fatto perdere valore al suo cartellino. Viceversa, in questo modo potrà essere contabilizzato, in caso di cessione a giugno, negli accordi sul fair play finanziario.

