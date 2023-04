Zaniolo, sgarbo economico alla Roma: l'eliminazione dalla coppa...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Un amaro ko per il Galatasaray, sconfitto dall'Istanbul Basaksehir e costretto a dire addio alla Coppa di Turchia. Un'eliminazione come tante per il club turco, che però tocca da vicino anche la Roma. Secondo quanto riporta il media turco Ntvspor.net, con l'eliminazione della squadra di Istanbul il club giallorosso non potrà ottenere un bonus legato a Nicolò Zaniolo, che in gennaio si è trasferito in Turchia, e che nel contratto firmato aveva inserito anche un bonus legato alla vittoria in coppa nazionale turca. Ebbene, con l'eliminazione - stando al media turco - la Roma dovrà rinunciare a 789mila euro di bonus.